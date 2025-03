Com esclarecimento sobre «brincadeiras», Carina Frias quebra silêncio após expulsão de Leonardo Gerevini

Leonardo Gerevini foi o concorrente expulso na última gala do Big Brother, o Leonardo saiu em choque e sem entender o que correu mal durante a sua estadia na casa. As suas primeiras palavras cá fora, tiveram foco na concorrente Carina Frias. Mas dentro da casa a concorrente desabafa com Igor e esclarece «brincadeiras» e conversas que teve com o Leonardo dentro da casa. Os dois admitem que não estavam à espera desta expulsão.

Veja também:

Já descobrimos de que marca é o vestido de cortar a respiração de Márcia Soares - Big Brother - TVI