Com medo de si próprio, Gil Teotónio recusou a sua homossexualidade: «Eu não queria ser assim»

No «Goucha», recebemos Gil Teotónio, o último concorrente expulso do «Big Brother 2024». O nosso convidado fala-nos das dificuldades que sentiu na adolescência: o excesso de peso, o acne, e a aceitação da sua própria orientação sexual. O ex-concorrente revela que aos 17 anos começou a perceber que era homossexual. Anos mais tarde, Gil partilhou isso com a família e fala-nos dos medos que sentiu.