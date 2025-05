Com o poder de escolher o novo líder, Carolina Braga recebe «graxa» de alguns colegas

No Big Brother, a Carolina tem uma hora para decidir quem é o próximo líder da casa e todos os concorrentes apresentam os seus melhores argumentos para serem os escolhidos. A Lisa acha que a Carolina deve priorizar quem não foi líder, revelando que se não for ela a escolhida vai acabar por ficar nomeada. Já a Solange, assume que não quer condicionar a amiga, mas confessa que quer voltar a ser líder. Admite ainda que, se assim for, nomeava diretamente a Carina, no entanto, também gostava de nomear o Nuno. Destaca-se também a Carina que admite saber que não é uma possibilidade para a Carolina, já que a concorrente a nomeia sempre. No fim, a Carolina questiona se qualquer decisão que tome está bem para a Solange. A açoriana afirma que, no seu caso, não pensaria duas vezes em escolher a amiga…

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar :

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Igor Rodriguez - 761 20 20 08

Carina Frias - 761 20 20 02

Nuno Brito - 761 20 20 20

