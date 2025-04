Começa a sabotagem: Agora que não é líder, Nuno Brito "assalta" a despensa para comer bolachas e fiambre

No Big Brother, Carina diz a Nuno que as pessoas não são manipuladas pois quando o concorrente faz coisas boas, as pessoas apreciam isso. Nuno concorda com a concorrente, mas não entende quando falam de pessoas más ou boas. Nuno diz que os concorrentes se envolvem tanto nisto e esquecem-se que há famílias lá fora, Érica intervém e diz que a sua mãe deve estar a adorar ouvir que é manipulada por um homem e que é fraca e que está perdida. Érica questiona Nuno quem é que faltou ao respeito, Nuno diz que pode dar a sua opinião e só têm que respeitar, Érica diz que Nuno é a pessoa perfeita para dizer isso. A concorrente confronta Nuno e o concorrente diz que esse assunto não é consigo, Érica diz que acha engraçado Nuno dizer que têm que aceitar as opiniões, no entanto, ele é o primeiro a não aceitar. Érica ironiza e agradece a Nuno por a deixar ficar no programa. Nuno diz que é pena Lisa estar nomeada porque lhe apetecia dizer uma coisa, mas não lhe fica bem, no entanto, acaba por dizer que lhe ia saber bem ser expulso após o outro grupo.

Momentos depois, Nuno e Igor decidem atacar a despensa. Na casa de banho, Carina comenta que se querem sabotar a sua liderança, quem vai sofrer é a casa toda.

Ontem, dia 13 de abril, foi dia de gala na casa do Big Brother! E não foi uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião surpreendeu os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, foi intensa, e as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Na gala, Cláudio Ramos anunciou que Dinis Almeida foi o expulso e Solange Tavares não escondeu a tristeza e chorou a expulsão do ex-colega que lhe era tão próximo. Também Érica Reis não segurou as lágrimas neste momento de despedida.

VEJA TAMBÉM: Márcia Soares arrasa Dinis Almeida, após a expulsão: «Tens a mente um bocadinho pequena…»