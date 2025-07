Começa cedo! Viriato Quintela berra e Catarina Miranda reage: «Não me desrespeites»

No Big Brother Verão, Viriato Quintela tentava convencer Jéssica Vieira, líder esta semana, a não pedir certos géneros de filmes para a sessão de cinema do próximo sábado, quando Catarina Miranda interveio e deixou Viriato passado, que gritou com a colega. Miranda reage e pede ao colega para não a desrespeitar nem ser mal-educado.

A gala deste último domingo à noite foi recheada de emoções fortes e culminou com a expulsão de Luíza Abreu. Ficámos a conhecer a Curva da Vida da concorrente Bruna. No estúdio, o público foi surpreendido por um momento surpreendente: o assumir do namoro entre Luíza Abreu e João Moura Caetano.

A cadeira quente desta madrugada foi intensa, particularmente entre João Oliveira, Catarina Miranda e o próprio Big Brother. Veja aqui os momentos mais fortes:

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país.