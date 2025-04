Começar tudo do zero... outra vez? Solange Tavares revela nova estratégia com Luís Gonçalves

No Big Brother, a Solange e o Luís conversam a sós para tentar chegar a um entendimento. O Luís relembra não ter gostado da insinuação da Solange ao comparar uma situação com a Carina com os casos de violência doméstica. Uma vez que vê que o Luís ficou incomodado, a Solange decide pedir desculpa, mas garante que não tinha intenção de o magoar. Embora a Solange diga ao Luís que “quer começar tudo do zero”, no confessionário, a concorrente confessa que estava a brincar pois duvida que seja possível dar-se bem com o ex-militar.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

