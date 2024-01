Há 1h e 23min

No Diário do Big Brother - Desafio Final, os comentadores são confrontados com as imagens inéditas após Bruno Savate atirar uma almofada à cara de Miguel Vicente e do concorrente falar em agressão. Os comentadores criticam a atitude de Miguel Vicente. «Isto é uma falta de respeito pelas pessoas que são agredidas», diz Cinha Jardim.