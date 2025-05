Como as coisas mudam. Bruno Savate sai em defesa de Nuno Brito

Depois da polémica dinâmica dos animais selvagens, Bruno Savate teve uma atitude inesperada: o convidado do Big Brother saiu em defesa de Nuno Brito e assumiu que não gostou de ver os concorrentes a atacarem-no só por causa de uma dinâmica e pelo facto de o concorrente ter decidido torná-la mais leve ao só apontar qualidades aos colegas.

«A maior parte de vocês não aceitou a dinâmica do Nuno e aproveitaram isto para atacar o Nuno», disse Savate. «Neste momento não estou do vosso lado. Acho que ele tentou brincar aqui com as coisas, fazer uma dinâmica mais leve», acrescentou.

Isto acontece após uma gala forte, na qual a concorrente expulsa foi Sara Silva, que recebeu 22% dos votos do público (para salvar). A saída da casa deixou os colegas chocados, já que Sara era considerada uma das participantes fortes da edição.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!