Como está Ana Barbosa a dar-se com o «grupo dos fixes»? «Eu já era fixe»

Ontem às 18:17

No Big Brother - Desafio Final, depois de uma Gala de emoções fortes onde se apuraram os finalistas, os cinco concorrentes despertam pela primeira vez na última semana do desafio final. O Anfitrião decide presentear todos deixando os finalistas surpreendidos com um grande pequeno-almoço. A Barbara diverte o grupo com as suas imitações e provoca a Ana dizendo que agora já faz parte do “grupo dos fixes”. No confessionário, a capitã diz que está a alinhar na brincadeira para lhes fazer a vontade…