No quarto amarelo, Solange Tavares, Lisa Schincariol e Carina Frias brincam com Luís Gonçalves. A cabeleireira, que nos últimos dias tem discutido muito com o ex-fuzileiro, voltou a ter um momento divertido com o colega.

«A chuckyzinha agora quer brincar. Espeta-me um colar vermelho e agora quer brincar», reagiu Luís.

