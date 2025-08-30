Como nunca as viu Jéssica e Miranda em confronto: «És uma frustrada e descarregas as tuas frustrações em mim»

No Big Brother Verão, a gala voltou a ferver quando Miranda e Jéssica entraram num bate-boca intenso. Sem papas na língua, Miranda lançou a primeira farpa ao disparar contra a colega: «És uma frustrada». A resposta de Jéssica não tardou e foi igualmente dura, acusando: «Catarina Miranda vive num mundo só dela» e garantindo que a repórter só se sente forte quando tem Afonso ao lado para a atacar. O confronto incendiou o ambiente e dividiu opiniões dentro da casa.

