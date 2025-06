Como nunca o viu: Ex-concorrentes do Big Brother surpreendem finalistas e há alguém que desaba em lágrimas

No Big Brother, cada um dos finalistas são surpreendidos por uma mensagem muito especial de ex-concorrentes desta edição. Luís Gonçalves, Manuel Rodrigues, Diogo Bordin, Carolina Braga e Lisa Schincariol mostram-se muito entusiasmados e emocionados com cada uma das mensagens. Mas há um concorrente em particular que se destaca pelo facto de nunca ser ter mostrado assim...

Na última semana do programa, temos cinco finalistas e só um deles vai vencer o prémio de 100 mil euros.

ESCOLHA O VENCEDOR:

CAROLINA: 761 20 20 03

DIOGO – 761 20 20 05

LISA: 761 20 20 11

MANUEL – 761 20 20 13

LUÍS: 761 20 20 22

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

