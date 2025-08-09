As compras chegam à Casa e todos se apressam a ir buscar vários sacos que se encontram na Zona de Perigo. Kina diz que não vai buscar compras nenhumas e mostra-se irritada com o momento e com a líder. Na cozinha, Miranda arruma vários sacos de gomas... Afonso questiona Miranda sobre ter comprado leite de amêndoa “carregaste nos botões mesmo à toa”. Momentos depois, Kina pergunta se compraram adoçante, Bruna responde que não o viu e Kina enerva-se! A concorrente diz que não se sente respeitada e que não vai cozinhar para mais ninguém. Após discutir com Miranda, Kina chora nos braços de Ana.
Compras da semana de Catarina Miranda deixam Kina em lágrimas
- Há 1h e 26min
