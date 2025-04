Concorrente do Big Brother relata dates com homens mais novos: «São as quartas-feiras loucas»

No Big Brother, Inês Vilhalva surpreende os colegas ao relatar os seus dates amorosos assim como as suas preferências. A concorrente revela que todos os meses têm as quartas-feiras loucas e que gosta de sair com homens mais novos. Além disso, conta que termina as relações no dia em que é pedida em namoro. «Chateio o desgraçado para me pedir em namoro. Quando pede: xau», conta.

Inês Vilhalva tem 35 anos e vem de Cascais. É proprietária de uma tabacaria. Adora ler e escrever. Sonha tornar-se autora de livros de fantasia para jovens adultos. Tem uma aparência exuberante, aprecia música “metalcore” e “K-Pop” e tem uma conta de tik tok na qual, entre outras coisas, critica as atuações das suas bandas favoritas.

Revela que é conhecida por “beta de Cascais alternativa” e que tem interesses tão diversos como astrologia, música ou novelas brasileiras. Está solteira e, segundo diz, casar não consta do seu mapa astral. Dispensa qualquer trabalho doméstico. Os amigos dizem que é original, divertida e positiva. Ela acrescenta que, além disso, pode ser fria e impulsiva.

