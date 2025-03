O Big Brother anuncia a primeira festa do Big Brother 2025, que é apenas para os concorrentes da Casa. Durante as preparações, a Mariana quebra e é apoiada pela Sara e pela Solange.

No confessionário, a Mariana revela não ter razões para estar a chorar. Mais tarde, os concorrentes divertem-se a dançar e, ao contrário do esperado, no Armazém, o Igor e o Leonardo também fazem a própria festa…

VEJA TAMBÉM: Cara com cara. Estes dois concorrentes do Big Brother vivem momento de grande tensão