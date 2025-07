Concorrentes a tremer? As primeiras reações da casa à entrada de Eduardo Ferreira

No Especial do Big Brother Verão, a casa abriu portas para um novo morador: Eduardo Ferreira, o herdeiro de Marco Paulo. Dentro da casa há pouco tempo, o concorrente já causou burburinho. Veja as primeiras reações.

De recordar que esta semana há cinco concorrentes nomeados e por isso em risco de abandonar a casa mais vigiada do País já no próximo domingo. São eles: Afonso Leitão, Bruna, Luíza Abreu, Fábio Paim e Bruno de Carvalho.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNA – 761 20 20 04

LUIZA ABREU – 761 20 20 09

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

