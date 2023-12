Concorrentes assistem a imagens polémicas: Monteiro recusa-se a ajudar na cozinha e o caos fica instalado na casa!

Há 2h e 41min

No Big Brother, André faz a distribuição das tarefas e decide então colocar Márcia e Joana na cozinha, o líder fica no jardim, dando apoio a todas as outras zonas da Casa, Hugo fica com a casa de banho, na Sala fica Jéssica, uma tarefa mais leve, e no quarto e corredor fica Monteiro, salientando que cada um fará a sua própria cama. Márcia salienta que visto que Monteiro tem a tarefa mais fácil, poderia ajudar na cozinha. O caos fica instalado na casa!