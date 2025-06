Concorrentes descobrem que Nuno Brito afinal estava também em dieta líquida... Veja as reações de todos

No Especial do Big Brother, os concorrentes assistem a imagens onde se vê vários deles a criticar Nuno Brito pela sua suposta escolha em que os colegas ficariam a dieta líquida enquanto ele comia os seus pratos favoritos no confessionário. Nas mesmas imagens, descobrem que eram afinal um desafio do anfitrião e que Nuno na verdade esteve também em dieta líquida.

Os concorrentes mostram-se surpreendidos e alguns até pedem desculpa a Nuno, mas Luís Gonçalves mantém a postura e diz que nenhuma atitude negativa de Nuno já o surpreende.

O anfitrião volta a abrir a despensa e o acesso à mesma pela tarefa bem cumprida de Nuno Brito e todos festejam.

Carina Frias revelou a sua Curva da Vida e emocionou-se ao relembrar a sua história de vida, marcada por uma relação tóxica.

A gala foi ainda marcada por uma reviravolta, dado que os concorrentes perderam direito aos seus maiores luxos. Para os recuperar, vão ter de enfrentar dilemas ao longo da semana.

Acompanhe todos os desenvolvimentos do Big Brother no Ao Minuto.