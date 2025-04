No Big Brother 2025, os concorrentes desfrutavam do bom tempo na piscina da casa, quando todos ficaram surpreendidos com Luís Gonçalves a apanhar sol sem roupa! Solange salientou que da mesma forma que há muita coisa que se pode dizer na rua e não em televisão, também há coisas que não se podem fazer, sendo esta uma delas.

Luís Gonçalves defende-se, dizendo que não está a mostrar nada de mais e que a maldade está na cabeça das pessoas.

No final, Solange acaba por se retirar da piscina.

