Concorrentes enumeram as 'plantas' da casa do Big Brother

No Big Brother, alguns concorrentes juntam-se na zona do líder para comentar o jogo dos restantes colegas de casa. Durante o momento, os jogadores comentam quem são os melhores concorrentes e também quem são as plantas da casa. Saiba aqui todas as opiniões.

A tensão continua no ar dentro do reality. Ontem viveu-se um momento tenso após uma conversa privada entre Nuno Brito, líder desta semana, e os seus aliados (Dinis Almeida, Manuel Rodrigues e Tiago Rodrigues) ser transmitida para a sala sem que os concorrentes soubessem. O tema gerou polémica: os concorrentes comentavam os corpos das mulheres da casa e quem consideraram mais atraente ao vê-las de biquíni.

Solange Tavares, de 27 anos, foi uma das mais afetadas e, após ouvir os comentários, isolou-se e recusou-se a falar com os colegas, acabando em lágrimas. Depois deste momento intenso, nesta manhã, a Solange e o Diniz tiveram uma conversa profunda sobre o acontecimento.

Veja também:

Filho de Maria Botelho Moniz derrete seguidores ao ajudar a mãe no jardim – Veja as fotos! - Big Brother - TVI