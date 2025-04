Concorrentes estão proibidos de entrar na casa. Manuel Cavaco vai buscar o essencial mas falha redondamente

No Big Brother, o grupo acorda com uma mensagem do anfitrião a dizer que têm 30 segundos para se dirigir ao exterior da casa. Os concorrentes chegam ao jardim e deparam-se com um acampamento, ficando logo a saber que estariam interditos de entrar na casa.

Manuel Cavaco, enquanto líder, tem a missão de recolher os objetos mais importantes da casa... mas falha redondamente.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

