Concorrentes incrédulos com palavras de Inês Morais: «Eu não lhe menti»

No Big Brother, durante a reunião pós-gala, o Big Brother relembra que a Inês acusou o David de desrespeitar tanto a Daniela como o Gabriel. O David justifica que foi mal interpretado por ter uma “brincadeira estúpida” com o Gabriel. O Fábio acusa a Inês de ter feito uma má jogada e a concorrente atira que o adversário tem “problemas cognitivos e é acéfalo”. O Fábio insiste que a Inês manipulou o Gabriel e a concorrente defende que sempre foi verdadeira com o amigo. A Inês justifica ainda que ficou triste por os comentadores darem a entender que o Gabriel se vitimizou, sublinhando que o David sim desrespeitou tanto o Gabriel como a Daniela.