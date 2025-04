Concorrentes indignados com atitude de Adrielle Peixoto durante a prova! Veja as imagens

Logo pela manhã, concorrentes do Big Brother 2025 enfrentaram o desafio de equilibrar ovos na cabeça. Micael foi o primeiro a deixar cair o seu, seguido de Adrielle. A concorrente brasileira optou por se vestir sem terminar a prova, atitude que deixou Solange visivelmente irritada. A açoriana confrontou Adrielle, questionando se mudar de roupa seria mais importante do que cumprir a tarefa com o capacete.

No confessionário, Adrielle criticou Solange por dar opiniões destrutivas, acusando-a de condenar, apontar e julgar os colegas. Já Solange apontou que Adrielle nunca assume os próprios erros, preferindo justificar-se atacando os outros. Líder da casa, Carina alertou Adrielle, lembrando que se tratava de uma Tarefa Semanal e não de um desfile de moda.