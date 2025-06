Concorrentes não poupam Nuno Brito a críticas... sem saber que está a cumprir desafio do Big Brother

No Big Brother, na reunião pós-gala, o Nuno revela que não ficou surpreendido por não ter sido escolhido para fazer par com ninguém, assim como o facto de ter sido destacado pela maioria como o concorrente que deveria ter sido expulso. A Lisa declara que é o Nuno que se coloca nessa posição e afasta os que gostam dele. A Carina considera que o Nuno tem a mesma atitude desde o início, recordando que assim como fez com o café, foi egoísta ao decidir que o grupo fica a dieta líquida e a beneficiar-se a si próprio, concluindo que o concorrente faz por ter a casa contra si. A Carolina assume que não acreditou na decisão do Nuno, no entanto, concorda que foi uma atitude egoísta. Por fim, tendo o Big Brother como seu cúmplice, o Nuno provoca e fala dos hambúrgueres que comerá às escondidas dos restantes concorrentes.

Recorde-se que a gala deste domingo, dia 1 de junho, foi repleta de emoções fortes. Os concorrentes ficaram em choque com a expulsão de Solange Tavares. Até a própria concorrente ficou surpreendida e, na hora do adeus, resolveu não se despedir de Nuno Brito. Solange Tavares ficou em choque ao perceber que foi a menos votada pelo público.

Carina Frias revelou a sua Curva da Vida e emocionou-se ao relembrar a sua história de vida, marcada por uma relação tóxica.

A gala foi ainda marcada por uma reviravolta, dado que os concorrentes perderam direito aos seus maiores luxos. Para os recuperar, vão ter de enfrentar dilemas ao longo da semana.

