Concorrentes vestem-se a rigor e Afonso serve uma 'lambada' de peixe na cara de Miranda

No Big Brother Verão, os concorrentes são chamados para uma nova dinâmica em que estão todos vestidos de peixeira. A gargalhada instala-se quando, a certo ponto, Afonso dá com um peixe na cara de Miranda. Esta riposta. 

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição. 

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07 
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!

  • Big Brother
  • Hoje às 12:32
04:49

Jéssica Vieira recorda situação em que se sentiu provocada por Catarina Miranda e a tensão dispara

19:14
05:31

Jéssica Vieira acusa Viriato Quintela: «Acho que foste super injusto»

18:45
05:07

Afonso Leitão incrédulo com revelação de Viriato Quintela: «Para mim é grave»

18:41
08:10

Catarina Miranda acusa Ana Duarte de desilusão. A cantora reage em direto a rumores de amizade

18:25
08:10

Depois de assistir a imagens, Ana Duarte esclarece de uma vez por todas se é ou não amiga de Miranda

18:24
03:44

Inédito. Afonso Leitão mostra talento inesperado

18:17
Entrou num Reality-show e agora está em estado grave após complicações no parto

Hoje às 10:02

O presente de sonho de qualquer mãe: Cristina Ferreira surpreendida pelo filho, Tiago

Ontem às 17:13
01:03

Concorrentes vestem-se a rigor e Afonso serve uma 'lambada' de peixe na cara de Miranda

Hoje às 12:32
02:40

Surpresa: Jéssica tira uns boxers masculinos da cápsula do tempo e a história surpreende tudo e todos

Hoje às 11:36

Em estado grave por complicações no parto: Antiga estrela de reality-show causa preocupação

Hoje às 10:10
Rosto da nova namorada de Nuno Brito é revelado e fãs relembram Lisa Schincariol

Há 18 min

Com apenas dois meses de namoro, Leandro está noivo! Conheça a mulher que roubou o coração do cantor

Há 1h e 57min

«O meu amor é lindo»: Cristina Ferreira declara-se após gesto inesperado do namorado

Há 2h e 6min

Momentos de terror: Miguel Vicente recebe ameaça contra o filho bebé. E é perturbadora

Há 3h e 25min

Surpresa! Joana Albuquerque «encerra rumores de vez» ao lado de alguém especial (e conhecido)

Hoje às 12:54
02:24

Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado

8 set, 12:45
05:06

O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»

5 set, 19:38
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

4 set, 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
«O meu amor é lindo»: Cristina Ferreira declara-se após gesto inesperado do namorado

Há 2h e 6min
03:37

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

8 set, 15:16
02:24

«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

8 set, 12:40
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

4 set, 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
Bruna Gomes abre o coração sobre luta contra a depressão e revela: "Não me sentia confortável"

Há 21 min

Com companhia especial, Carolina Braga assume: "Amor da minha vida"

Há 1h e 6min

Miguel Vicente expõe ameaça que coloca filho em perigo: "O Duarte vai ser raptado"

Há 3h e 45min

Já viu onde e com quem esteve Diogo Bordin? Espreite as imagens!

Hoje às 12:50

Adriano Silva Martins desabafa: "Se digo algo menos simpático, já sou um vendido"

Hoje às 10:30
De Tony Carreira a Anselmo Ralph: Painel de luxo na gala final do Big Brother Verão

Ontem às 14:37

Final do Big Brother Verão: Concorrentes em choque com novidade de Maria Botelho Moniz

Ontem às 10:03

Maria Botelho Moniz anuncia novidade escaldante aos finalistas

8 set, 22:25

Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de visualizações

8 set, 16:32

O público grita por Maria Botelho Moniz e faz surpresa arrepiante à apresentadora

8 set, 16:01
Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
