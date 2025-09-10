Concorrentes vestem-se a rigor e Afonso serve uma 'lambada' de peixe na cara de Miranda

No Big Brother Verão, os concorrentes são chamados para uma nova dinâmica em que estão todos vestidos de peixeira. A gargalhada instala-se quando, a certo ponto, Afonso dá com um peixe na cara de Miranda. Esta riposta.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!