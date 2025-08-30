Confiança no topo! Viriato Quintela garante: «Está escrito nas estrelas que este reality vou ganhá-lo eu»

No Big Brother Verão, durante o ‘piquenique do líder’, Viriato Quintela surpreendeu ao partilhar a sua convicção sobre o desfecho do jogo. Sem rodeios, o concorrente afirmou que acredita que estará no pódio... à frente de Catarina Miranda. A declaração não passou despercebida e lançou um novo clima de rivalidade no ambiente descontraído do piquenique.
Recorde-se que Ana Duarte foi a expulsa da noite, Bruna é a nova líder da casa e Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final.
