Confidência no Última Hora: Mãe de Viriato expõe conversa secreta entre Sérgio Duarte e mãe de Afonso Leitão

No Última Hora do Big Brother Verão, Gabriela Quintela, mãe de Viriato, protagonizou um momento de tensão ao confrontar Sérgio Duarte sobre os votos em Afonso Leitão. A comentadora foi mais longe e fez mesmo uma confidência, revelando algo que terá ouvido durante a gala numa conversa entre Sérgio e a mãe de Afonso, deixando o painel surpreendido.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

