Confissão inesperada: Afonso Leitão fala sobre perda de controlo no Big Brother Verão

No Big Brother Verão, Bruna não teve papas na língua e lançou a pergunta direta a Afonso Leitão: «Já sentiste alguma vez aqui no programa que alguma situação resvalou e saiu-te ao lado?». A resposta foi afirmativa, mas o concorrente não adiantou pormenores sobre o sucedido. Veja o momento.
Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!