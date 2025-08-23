Conflito à vista: Afonso Leitão enfrenta Viriato Quintela e garante: «Nunca na vida ia ficar calado e de braços cruzados...»

No Big Brother Verão, na Sala, o Anfitrião pergunta se alguém sente que ficou algo por dizer. Afonso responde que Viriato o acusou de usar temas sensíveis para atacar, mas nega a acusação. Afirma que não fica de braços cruzados quando alguém tenta "mandar alguém para baixo do camião". Veja tudo.
Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! A Kina foi a expulsa da noite, Afonso Leitão foi eleito o líder da semana e, Ana Duarte surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida.
Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!