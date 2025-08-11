Conflito explosivo! A discussão que fez tudo virar caos na casa mais vigiada do País

No Big Brother Verão, Catarina chama ao grupo “a festa do pijama do quarto amarelo”, o que faz Fábio perder a cabeça e insultar a repórter. A tensão aumenta e Catarina pergunta se está a ser ameaçada. Fábio levanta-se e chama “porca suja” à repórter. Na sala, ele avisa Afonso para impedir Catarina de se aproximar, senão “vai correr mal”. Afonso reage e promete protegê-la, levando a uma discussão acesa, com Fábio a chamar Afonso de “cagão”. Bruna emociona-se e diz não gostar destes conflitos.