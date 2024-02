Há 44 min

No Big Brother – Desafio Final, enquanto toma banho, Vina mostra-se aborrecida com Débora e decide desabafar com Ana Barbosa. A concorrente mostra-se insatisfeita com o facto de Débora ter dito que lhe fazia companhia ao pequeno-almoço e não fez, e agora lhe ter dito que iria tomar banho consigo e não apareceu. Após o desabafo, Vina e Débora acabam por entrar num aceso bate-boca.