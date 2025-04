Confronto em direto: Luís Gonçalves acusa Solange Tavares de jogo sujo

No Big Brother, a dinâmica parecia inocente, mas rapidamente se transformou num momento tenso. Os concorrentes foram desafiados a escrever postais uns para os outros. No entanto, nem todas as mensagens foram simpáticas e positivas. Solange Tavares acusa Luís Gonçalves de jogar com ameaças e silênciar as mulheres, mas parece que o tema de conversa ainda vai mais longe e Luís exalta-se.

Entre as mensagens deixadas, algumas surgiram carregadas de ironia, críticas disfarçadas e até acusações. Um dos postais mais comentados foi dirigido a Adrielle Peixoto de Lisa Shincariol.

Inês Vilhalva, Manuel Cavaco, Sara Silva e Adrielle Peixoto são os nomeados da semana e precisam do apoio do público para garantir a permanência.

O Big Brother 2025 comemora os 25 anos do icónico reality show no nosso país. Desde a estreia, a 23 de março, o programa tem gerado grande entusiasmo entre os fãs. Com concorrentes que não passam despercebidos, a competição está cada vez mais acesa e promete muitas surpresas.

