VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Confronto em direto: Miranda não deixa nada por dizer à «turma da Mónica»

No Big Brother Verão, a gala avançou com a exibição da VT da semana de Afonso, que rapidamente deu que falar entre os concorrentes. Catarina Miranda saiu em defesa da dupla e sublinhou que tanto as suas lideranças como as de Afonso “são sempre bem concedidas”, ao contrário das da chamada «turma da Mónica». Já Afonso, no papel de líder, lembrou que todos gostam de vencer e justificou ter apostado 100% na prova semanal. Na hora da avaliação, todos os colegas atribuíram verde à sua liderança, garantindo-lhe assim uma moeda extra. Bruna, contudo, não deixou passar em branco e lançou a crítica de que os colegas “só se esforçam” quando as lideranças são deles.

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!

  • Big Brother
  • Ontem às 23:15
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

00:49
02:34

Ana Duarte entra em estúdio e corre para os braços da mãe de Viriato

00:48
02:48

Está conquistado o tão desejado passaporte: este é o primeiro finalista do BB Verão

00:32
07:33

Disputa renhida: Bruna bate Catarina e Viriato e torna-se líder

00:19
01:41

Promovido a futuro genro? Mãe de Ana faz confissão: «Amo o Viriato»

00:17
04:17

Lágrimas e fortes abraços: Ana Duarte foi a concorrente expulsa e estas foram as reações da casa

00:08
Mais Vídeos

Mais Vistos

04:37

A pergunta inesperada de Afonso Leitão à mãe perante surpresa: e não envolve Catarina Miranda

Ontem às 23:19

Incomodada com noivado de João Moura Caetano, Miranda alega que há um «passado» entre os dois e Afonso reage

Ontem às 21:36

Luíza Abreu e João Moura Caetano vivem amor sem nada a esconder. As fotos mais românticas

5 ago, 11:16
01:22

Já conhecemos o primeiro concorrente salvo da noite. E este foi o resultado

Ontem às 23:05

Maria Botelho Moniz deslumbra na gala do Big Brother com vestido de fazer parar a emissão

Ontem às 22:12
Ver Mais

Notícias

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

Há 3h e 35min

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

Há 3h e 58min

Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz

Ontem às 22:23

'De preto, nunca me comprometo': Maria Botelho Moniz surpreende com o look mais elegante de sempre

Ontem às 22:16

Incomodada com noivado de João Moura Caetano, Miranda alega que há um «passado» entre os dois e Afonso reage

Ontem às 21:36
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16
08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

26 ago, 23:38
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Joana Diniz deixa alerta e emociona fãs: «Carregamos dores em silêncio»

Ontem às 17:41

Num destino de sonho, Márcia Soares deslumbra em biquíni e mostra a boa forma física

30 ago, 18:36

Polémica! Kina quebra o silêncio após acusações do enteado

30 ago, 17:39

As imagens do primeiro aniversário do filho de Isa Oliveira e Domingos Terra que o vão deixar derretido

30 ago, 16:58

Ex-concorrente da Casa dos Segredos de rastos com morte inesperada: «Dói em cada parte de mim»

30 ago, 15:20
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

25 ago, 01:50
01:01

«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda

25 ago, 00:23
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após expulsão do "Big Brother Verão", Ana Duarte quebra o silêncio: "Não me arrependo"

Há 2h e 28min

"Big Brother Verão": leque de nomeados composto por quatro concorrentes!

Há 2h e 44min

"Big Brother Verão": Viriato Quintela é o primeiro finalista do reality show da TVI!

Há 3h e 14min

"Big Brother Verão": eleita a nova líder do reality show da TVI!

Há 3h e 26min

Quem sai do "Big Brother Verão"? A resposta já é conhecida... e a votação é impressionante!

Há 3h e 38min
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

Há 3h e 35min

Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz

Ontem às 22:23

'De preto, nunca me comprometo': Maria Botelho Moniz surpreende com o look mais elegante de sempre

Ontem às 22:16

Maria Botelho Moniz deslumbra na gala do Big Brother com vestido de fazer parar a emissão

Ontem às 22:12

Inédito: Maria Botelho Moniz é surpreendida pelo filho em direto

Ontem às 21:34
Ver Mais

Curva da Vida

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

Há 3h e 58min

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21

«Foi um divórcio muito litigioso, fiquei sem nada...»: A vida de Ana Duarte ao lado de Ricardinho que a deixou sem chão

24 ago, 23:49

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51
Ver Mais