Confronto em direto: Miranda não deixa nada por dizer à «turma da Mónica»

No Big Brother Verão, a gala avançou com a exibição da VT da semana de Afonso, que rapidamente deu que falar entre os concorrentes. Catarina Miranda saiu em defesa da dupla e sublinhou que tanto as suas lideranças como as de Afonso “são sempre bem concedidas”, ao contrário das da chamada «turma da Mónica». Já Afonso, no papel de líder, lembrou que todos gostam de vencer e justificou ter apostado 100% na prova semanal. Na hora da avaliação, todos os colegas atribuíram verde à sua liderança, garantindo-lhe assim uma moeda extra. Bruna, contudo, não deixou passar em branco e lançou a crítica de que os colegas “só se esforçam” quando as lideranças são deles.

