Confronto entre Jéssica e Catarina aquece clima de tensão na casa «Amiga da onça»

No Big Brother Verão, enquanto Jéssica, Ana, Kina e Fábio aguardam por Bruna, Catarina insiste em falar sobre a areia que Viriato lançou a Afonso. Ana e Jéssica perdem a paciência, acusando-a de estar obcecada pelo jogo e de ser uma «amiga da onça» por não se preocupar com o estado de Bruna. Surpresa com a reação de Ana, Catarina comenta com Afonso que a cantora se vai arrepender. Exaltada, Jéssica passa por Catarina e chama-a de “doente” e “tóxica”, iniciando nova discussão que aumenta a tensão na casa.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
FÁBIO PAIM – 761 20 20 14
