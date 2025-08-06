Confronto explosivo entre Afonso e Kina «Não sabes proteger as mulheres da tua vida»

No Big Brother Verão, ainda durante a dinâmica do “Pisar ou poupar”, o Paim tira o chinelo do Afonso e aproveita o momento para tecer algumas críticas às atitudes que o ex-paraquedista teve com Daniela. Afonso e Kina entram num confronto aceso. Enquanto a estilista culpa o Afonso pela saída de Daniela, o ex-militar diz que Kina não o apoiou no seu maior momento de fragilidade. A estilista eleva ainda mais o tom de voz e acusa o Afonso de não saber proteger as mulheres da sua vida. O ex-paraquedista responde ironicamente “belas bandeiras que está a levantar”.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo aqui