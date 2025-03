Conheça o temido Armazém: Onde nada é garantido e todos estão em risco

O anfitrião revela a nova divisão da casa: o Armazém. Nesta nova zona da casa os concorrentes vão passar vários desafios e privações... principalmente o perigo de ficar mais perto da saída!

Está no ar mais uma edição do Big Brother. 25 anos depois, o reality show mais famoso do Mundo está de regresso à TVI! Cláudio Ramos é o apresentador. A gala de estreia está ao rubro, com a apresentação do leque de concorrentes. Nesta temporada do Big Brother vamos piscar o olho à história deste formato em Portugal, relembrando os momentos mais icónicos, mas também surpreender o público com uma nova dinâmica.