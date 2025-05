«Consciência pesada...»: Luís Gonçalves dá reprimenda a Manuel Rodrigues após arrufo com Carolina Braga

No quarto amarelo, Luís Gonçalves atira-se a Manuel Rodrigues, depois de este o acusar de se meter onde não deve. Isto porque Carolina Braga e Manuel Rodrigues se desentenderam e o ex-fuzileiro saiu em defesa do colega.

«Este menino anda sempre aí a ver se apanha e depois anda nas intrigas… e metes-te nas coisas», atirou Luís. «Tu é que te meteste entre mim e a Carolina», respondeu Manuel.

«Eu meti-me porque ela disse-te: “não queiras conhecer o meu lado mau” e eu estava na casa de banho e não gosto de ouvir essas coisas. Eu sei como é que ela é… e ela aparece-te à frente e arranha-te os dentes, manda-te gafanhotos», disse o ex-fuzileiro.

Manuel Rodrigues reforçou que sabe defender-se: «E antes de tu sentires isso, ja eu tinha sentido isso na pele, na festa em que eu tinha as sapatilhas dela. E ela pegou-me e fiquei cara-a-cara com ela».

«Então pronto não foi a primeira vez e eu estava a defender-te. Não gosto de a ver a fazer isso, e tu amochas, tu não falas, tu bloqueias… eu ja a vi a ir buscar-te pelas orelhas... Eles ali (no quarto rosa) fazem-te a folha, nem quero que venhas para aqui falar nada porque depois fico com a consciência pesada porque eles depois atam-te os pés e metem-te debaixo da cama», afirmou Luís.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

