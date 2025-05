Conseguiu enganar tudo e todos: Diogo atribui isto ao amigo Cavaco e a reação de Luís é impagável

No Big Brother, no Última Hora, assistimos a imagens de uma dinâmica que "incendiou" ontem a casa mais vigiada do País. A discussão foi protagonizada entre Luís e Manuel Cavaco. Tudo por causa das acusações que ambos têm trocado. De planta, sensível, machista e bronco, os concorrentes não se conseguem entender. Na mesa, Luís recorda todos os insultos que já recebeu dentro da casa e o mais surpreendente são as reações de certos concorrentes, nomeadamente Carolina e Diogo, que não escondem o riso da cara. Depois, Carolina provoca o Luís ao mandá-lo calar e este reage sem hesitar. Depois, Diogo atribui a Lisa o facto de ter chegado até este ponto do programa "pelos pingos da chuva" ao evitar nomeações e Lisa acusa-o de não ser imparcial ao tomar decisões. Ainda nesta dinâmica, Diogo atribui ao amigo Cavaco o facto de ter conseguido "enganar tudo e todos". O concorrente explica o seu ponto.

Veja o vídeo do momento.

Recorde-se que No Especial desta quinta-feira, Nuno Brito e Luís Gonçalves livraram-se da t-shirt que os juntou e que os obrigou a conviver. Os dois concorrentes conseguiram o objetivo de conversar um com o outro, e agora até são conselheiros um do outro. Já Carolina Braga recusou-se a vestir a mesma camisola e a ficar ligada ao ex-fuzileiro. Como consequência de ter desrespeitado uma ordem direta do Big Brother, acabou nomeada automaticamente.

