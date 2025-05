Conselhos ou puxão de orelhas? Bruno Savate alerta Luís Gonçalves: «Tens de te controlar»

Durante os bastidores da gala do Big Brother, o Nuno conversa com o Savate e são interrompidos pelo Luís. O ex-militar e o convidado abraçam-se e, sentindo-se a mais, o Nuno sai da divisão. No quarto, a Solange pergunta se pode entrar no quarto e interromper o momento do Luís e do Savate. O convidado sugere que o Manuel Rodrigues se porte bem pois é muito “chato”. Mais tarde, o Luís desabafa sobre o momento em que o Diogo o acusou de ser abusador e o Savate também reprova a atitude do modelo, aconselhando o ex-militar a levar as coisas na brincadeira e a continuar do lado da razão. Na sala, o Nuno comenta que o Savate já está a minar o Luís.

Recorde-se que este domingo foi dia de dupla expulsão. Micael Miquelino e Erica Reis foram os concorrentes expulsos. Logo na abertura do programa, Micael Miquelino recebeu uma expulsão direta, o que deixou todos em choque em lágrimas. O concorrente não esperava, mas acabou expulso por decisão dos colegas, que o elegeram como concorrente que menos faz falta na casa. Já Érica Reis foi a menos votada na votação para salvar e acabou também a abandonar a casa mais vigiada do País.

A gala ficou ainda marcada pela entrada de Bruno Savate e Érica Reis. Estes dois históricos concorrentes estão de regresso ao Big Brother como capitães de equipa e já deixaram a casa a ‘ferro e fogo.’

