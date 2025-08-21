Cookies BB! Kina e Miranda ensinam a fazer o lanche mais delicioso de sempre: siga a receita

No Big Brother Verão, Kina e Miranda receberam uma missão deliciosa: as duas foram desafiadas a fazer uma receita muito especial de Cookies BB, feitas com chocolate e amendoins cobertos de chocolate. Quer recriar esta receita? Veja o vídeo e siga os passos.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!