Coração nas mãos! Manuel Cavaco quebra silêncio sobre polémica com Carolina Braga: «Se tiver de sair...»

Após o fim do direto, Manuel Cavaco garante que está de bem com Carolina e que a amizade entre os dois vale mais do que qualquer estratégia de jogo. Reconhece que as nomeações fazem parte da dinâmica e que não leva a mal. O momento termina com um abraço entre os dois, e Carolina acaba por lhe pedir desculpa.

Mais tarde, no jardim, Bruno Savate critica a postura de Manuel, dizendo que ele está a encarar de forma demasiado leve o facto de continuar nomeado. Para o convidado, se a amizade realmente valesse mais que o jogo, Carolina deveria tê-lo protegido nas nomeações.

Manuel responde com serenidade: “Se tiver de sair, saio.” Mas Lisa não poupa nas palavras e dispara: “Com esse pensamento, mais vale desistir já.” O ambiente aquece e as tensões voltam a crescer na casa.