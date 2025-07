Coração partido: Jéssica Vieira chora ao saber que pode já ter havido um beijo entre Afonso e Catarina Miranda

No jardim, Bruno de Carvalho não se inibe de expressar o que sente em relação a Afonso Leitão e garante que seria incapaz de fazer o que o concorrente está a fazer a Jéssica Vieira. Viriato acrescenta que Afonso e Catarina Miranda já se beijaram no quarto, deixando Jéssica visivelmente abalada. Viriato pede desculpa pela forma como expôs a situação e Jéssica admite que ainda tem sentimentos pelo ex-namorado, tornando difícil a convivência na mesma casa. Fábio Paim confirma que viu o beijo, mas afirma que não é a pessoa indicada para contar o sucedido. No confessionário, o ex-futebolista revela que prefere que Jéssica descubra por si, pois não quer magoá-la. Bruno insiste que o comportamento de Afonso ultrapassa os limites e Jéssica acaba por ceder à emoção e chorar.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

Acompanhe tudo aqui