Coração partido: Solange Tavares chora com saída do concorrente e Nuno Brito reage

A gala do Big Brother 2025 começou em alta tensão e com uma revelação que apanhou todos de surpresa. Num arranque inesperado, Claudio Ramos anunciou logo nos primeiros minutos quem é o primeiro expulso da noite. Gonçalo Beja da Costa foi o segundo expulso. A decisão do público foi clara, e a reação dentro da casa não podia ter sido mais intensa. Solange fica em lágrimas e Nuno Brito reage pensativo.

Hoje, quinta-feira dia 10 de abril de 2025, é dia de gala no Big Brother 2025, marcada por uma temida dupla expulsão. A gala, conduzida como sempre por Cláudio Ramos, chega com uma promessa de muita emoção e surpresas de tirar o fôlego. Carina Frias, Érica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues estão nomeados e dois deles vão abandonar a casa esta noite.

Além da expulsão, a gala de hoje reserva muitos confrontos entre os concorrentes marcados pelas últimas polémicas desta semana.

