Cristiana Jesus abre o coração sobre a separação de Cláudio Alegre - Veja a conversa completa no «Goucha»

No «Goucha», Cristiana Jesus fala com Manuel Luís Goucha sobre a relação e separação de Cláudio Alegre, com quem ainda partilha casa. Ao ser questionada por Goucha, a ex-concorrente da Casa dos Segredos explica que prefere não dizer o estado, ou o processo, pelo qual estão a passar, mas garante que ainda podem voltar a ser um casal.

Cristiana Jesus fala-nos do seu filho, o Guilherme, do desafio da maternidade e das grandes críticas que recebeu quando estava a amamentar. Foi alvo de muitos comentários negativos, por amamentar em espaços públicos. Era criticada principalmente por mulheres, segundo diz.

Recorda a participação na Casa dos Segredos, ao lado de Cláudio Alegre, avaliando o peso deste programa na sua vida pessoal e na vida enquanto casal.