Há 2h e 47min

No Big Brother, Cristina Ferreira questiona a Jéssica como está o seu «coraçãozinho». Durante a conversa, Jéssica confessou que está com receio que Francisco Vale não esteja à sua espera quando sair do programa. Cristina Ferreira, dá conselhos bonitos à concorrente e esta emociona-se.