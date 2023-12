Ontem às 23:15

No Big Brother, é noite de gala e hoje decorre a gala da verdade, na qual a 3 semanas da grande final vamos ficar a conhecer o top 7, com um passaporte para a final a caminho. Cristina Ferreira anuncia o último ato da revista e os concorrentes assistem às imagens da má-língua da semana, sendo confrontados com o que disseram nas costas uns dos outros.