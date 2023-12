Hoje às 10:12

No «Dois às 10», falamos das polémicas mais marcantes em 2023. Zé Lopes, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz juntam-se a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. Depois foi fim da relação, Shakira lançou música com indiretas a Piqué. Shakira acusa Pique de traição e conta tudo numa canção. Saiba mais sobre as polémicas, aqui.