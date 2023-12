Há 3h e 44min

No Diário Especial do Big Brother, Cristina Ferreira dá as boas-vindas ao público e aos concorrentes e anuncia que esta será a última vez que vai ser eleito o jogador da semana, a cerca de 15 dias da grande final. Também hoje será salvo um concorrente, que deixa assim de estar em risco de expulsão no próximo domingo.