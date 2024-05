Cristina Ferreira para Catarina Miranda: «Há muita gente que acha que tu és malcriada!»

No «Dois às 10», recebemos a concorrente do «Big Brother», expulsa depois de uma atitude menos refletida. A ex-concorrente afirma que a sua vocação sempre foi na área da comunicação social e conta que no passado nunca pensou concorrer a um reality show pela má fama dos concorrentes desse tipo de programas. Cristina Ferreira questiona Catarina por vista por algum público como mal-criada, a ex-concorrente responde.