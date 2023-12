Hoje às 11:10

No «Dois às 10», recebemos Lúcia Figueiredo, mãe de Joana Sobral, finalista do Big Brother 2023. Após ver as imagens da filha, Lúcia confessa: «Ela é super divertida e ali não está a ser tanto». Cristina Ferreira questiona sobre triângulo amoroso, veja aqui.